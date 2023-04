– le 1 avril 2023 par David Libeau

Image générée par Dall·E « A privacy hacker lodge a complaint to the CNIL as a nebula explosion, synthwave Renoir painting »

Depuis l’interdiction de l’utilisation de ChatGPT en Italie, de nombreuses questions ont été soulevées quant à la transparence et la légalité de ce modèle de langage développé par OpenAI. En effet, des doutes persistent quant à la manière dont ChatGPT traite les données personnelles des utilisateurs, mais aussi quant à sa conformité aux réglementations en vigueur.

Face à ces interrogations, j’ai déposé une plainte à la CNIL contre ChatGPT pour manque de transparence, défaut de loyauté et absence apparente de base légale.

Tout d’abord, le manque de transparence est une préoccupation majeure. Les utilisateurs de ChatGPT ne sont pas informés que leur nom peut être enregistré dans le modèle de langage. Cela soulève des questions importantes sur la manière dont les données personnelles sont traitées et stockées. Il est crucial que les utilisateurs soient informés de manière claire et transparente sur la manière dont leurs données personnelles sont collectées et traitées.

Ensuite, le défaut de loyauté de ChatGPT est également préoccupant. Les informations générées par ChatGPT peuvent être incorrectes, ce qui peut avoir des conséquences négatives pour les personnes concernée. Les informations inexactes peuvent nuire à la réputation des personnes ou des organisations concernées. Il est important que ChatGPT garantisse l’exactitude et la fiabilité de ses informations générées.

Enfin, l’absence apparente de base légale dans la politique de protection des données de ChatGPT est également une préoccupation majeure. Les données personnelles collectées par ChatGPT doivent être protégées conformément aux lois et règlements en vigueur en matière de protection des données. ChatGPT doit justifier la collecte, le traitement et l’utilisation des données personnelles des utilisateurs en conformité avec les lois et règlements applicables.

En déposant cette plainte, j’espère que la CNIL enquêtera sur ces problèmes et prendra les mesures nécessaires pour garantir que les données personnelles des utilisateurs sont traitées de manière légale, éthique et transparente.